Губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла решение разрешить охоту на краснокнижных диких северных оленей. В связи с этим она распродала 77 лицензий по смехотворной цене: жизнь каждого животного оценили в 950 рублей, сообщает издание "Новая газета".

Ранее в регионе ввели мораторий на отстрел этих зверей: в 2014 году дикий северный олень был внесен в Красную книгу региона. Но этим летом запрет решили не продлевать, а просто ввести небольшую квоту. В областном Министерстве природы посчитали, что охота на 1,8 % особей от общей численности не скажется на ситуации.

При этом, по словам профильного министра Эльвиры Макаровой, она лично с вертолёта насчитала тысячи оленей, хотя, по словам оленеводов, такого не может быть, так как дикий олень — редкость и их численность не превышает нескольких сотен. Вероятнее всего, такие числа были даны в связи с тем, что чиновник посчитала с высоты птичьего полёта домашних оленей, а не диких.

Как заявила пресс-секретарь Международного Фонда защиты животных IFAW Елена Жаркова, подобный шаг может привести к росту количества браконьеров, которые будут убивать диких северных оленей.

–Это совершенно возмутительно, потому что это повлечёт активные действия местных браконьеров. Давно известно, что местное население возмущается, что на какие-то виды животных выдают лицензии для отдельных лиц. Люди считаю, что несправедливо, когда неизвестному богачу разрешают убить животное ради развлечения, а местным нет, хотя звери им нужны ради пищи. Решение это очень рискованное с точки зрения охраны природы. В Мурманской области диких северных оленей небольшое количество, - заявила она.

По словам специалиста, поголовье этих животных несколько тысяч, но из-за промышленного освоения территорий их популяция, как и популяция других северных видов, резко сократилась.

–На практике существует очень много нюансов в ситуации с краснокнижными животными. Например, существует международный мораторий на китобойный промысел, а три страны под предлогом научной деятельности продолжают их истребление. Всегда есть лазейки и люди ищут эти возможности, – заключила она.