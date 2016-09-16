Государственное унитарное предприятие "Мосводосток" будет устанавливать, как в Москву-реку произошёл вброс непонятной белой жидкости.

В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что попробуют установить источник и ответственных за произошедшее.

"Сброс белой мутной жидкости прекратился, ответственных за сброс так и не удалось установить, – сказал АГН "Москва" источник в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды. – Теперь будут устанавливать источник по схемам "Мосводостока". Они будут выяснять, кто мог произвести сброс. Пробы мы взяли на месте выхода жидкости, и также 50 м вниз по течению и 50 м вверх по течению, результаты будут известны через пять-семь дней. Гибели флоры и фауны не зафиксировано".

Ранее сообщалось, что из стока на Бережковской набережной в Москву-реку попала белая жидкость неустановленного происхождения. На место прибыли представители департамента природопользования и охраны окружающей среды, МЧС и ГУП "Мосводосток".