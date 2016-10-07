В Москву на Культурный форум мировых городов съехались делегаты из 22 мегаполисов

На Культурный форум мировых городов в Москву съехались делегаты из 22 мегаполисов. Они обсуждают роль культуры в будущем крупных городов. Metro задало им свои вопросы: 1) Что значит быть культурным жителем вашего города? 2) Чем представлена в вашем городе русская культура? 3) Чем выделяется в культурном плане ваш мегаполис на фоне других в период стремительной глобализации?

Старший советник городского совета по искусству и спорту (Вена, Австрия) Дитер Бойер 1) В Вене почти каждый житель культурный. Пойти из театра сразу в музей – это нормально. У нас ходят туда как люди в галстуках и костюмах, так и разные фрики в яркой одежде и скинхеды. Такой вот портрет горожанина. 2) Я выделю православную церковь, отделанную под золото. Она такая старая... Я каждый день любуюсь ею, проходя мимо. 3) Историческим центром. Сегодня он всё в том же оригинальном виде, что и много лет назад, потому что не был разрушен во время Второй мировой войны.

Директор городской комиссии по культуре (Лос-Анджелес, США) Лора Заскер 1) Мы серьёзно относимся к экологии, у нас есть много правил, регулирующих её. И я, например, не только интересуюсь культурой, но и являюсь ответственной за развитие культуры экологии. 2) В Голливуде живёт полмиллиона русских, среди которых есть танцоры и музыканты. Они активно обогащают нашу культуру. 3) Я бы сказала, что глобализация пошла из Лос-Анджелеса. Но, экспортируя на весь мир музыку и фильмы, у себя мы сохраняем нашу уникальную культуру, которую уже не поставляем миру. Это парадокс!

Директор исследовательских проектов по культуре «БОП консалтинг» (Лондон, Великобритания) Ричард Нэйлор 1) Культура у каждого своя. Кто-то выбирает оперу, кто-то футбол или поп-концерт. Для меня быть культурным – это объединять в себе всё вместе. 2) В Музее современного искусства Лондона есть отличная выставка русского художника-конструктивиста Родченко. Многим она нравится. 3) Культура всегда меняется и её «внешность» не главное. Вообще, у нас в Лондоне есть особая уличная культура, в которой люди отражают свой жизненный опыт.

Куратор Музея искусств (Гонконг, КНР) Лесли Лау 1) Быть культурным гонконгцем – значит ходить не только в Кантонскую оперу и Центр Брюса Ли, но и на выставки современного европейского искусства. 2) В некоторых кафе подают популярный «русский суп». Также недавно у нас проходила выставка «Жизнь русской королевской семьи». Мне понравились карета Романовых и женские платья. 3) Интернет даёт представление о культуре разных стран, но и размывает местную культуру. Поэтому мы выделяемся тем, что наше молодое поколение старается сохранить и передать свою историю.

Советник по вопросам культуры и искусств (Амстердам, Нидерланды) Араф Амадали 1) Культурный амстердамец – это не только тот, кто проводит время в учреждениях культуры, которых у нас очень много, но и тот, кто старается быть и участником мероприятий. 2) У нас есть любопытный домик Петра Первого, в котором он жил, когда посещал Голландию. 3) Я думаю, что наша уникальность в том, что наша культура объединяет жителей. Это делает их очень креативными. Мы пытаемся объединить все свои силы и бросить их на искусство – вершину всего лучшего, что есть у людей.

И. о. начальника отдела культуры при мэре (Лондон, Великобритания) Джеки МакНани 1) Быть культурным лондонцем – значит ходить в классические места: Британский музей, Гайд-парк, Национальный театр, а также открывать новые горизонты современной культуры и слушать фантастическую английскую музыку! 2) В Музее науки есть отличная космическая выставка. Конечно, многое на ней связано с русскими. 3) Новый мэр Лондона, Садик Хан, сказал, что культура – его главный приоритет в политике, все с ним согласились. Мы очень рады этому и думаем, что это будет нас отличать.

Директор по вопросам культуры города (Сан-Франциско, США) Том ДеКейни 1) У нас в гармонии живут люди многих национальностей. И каждая представляет свою культуру. Поэтому быть культурным жителем Сан-Франциско – значит посещать мероприятия и тех, и других. 2) В городе очень сильная русская диаспора: предлагают в ресторанах вкусные блюда, проводят интересные концерты. Мероприятий много. 3) В Сан-Франциско высоко развиты современные технологии. Мы собираемся использовать их для сохранения и развития нашей культуры.