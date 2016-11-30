Знаменитый российский хоккеист Анатолий Федотов оказался в реанимации после экстренной госпитализации, сообщает информационный портал LIFE. Бригада медиков срочно отвезла его в одну из столичных клиник.

Как заявил источники портала, у Федотова обнаружили серьезное заболевание. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии. Врачи уже назначили хоккеисту курс лечения.

Анатолий Федотов является советским и российским хоккеист. В настоящий момент он работает в качестве тренера. В разное время он играл за хоккейные клубы "Кристалл" и "Динамо". В составе московского "Динамо" в 1990 году стал чемпионом страны.