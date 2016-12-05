Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти 39-летней женщины, которая умерла в туалете развлекательного комплекса, подавившись едой.

«В полицию от "скорой" поступило сообщение о том, что в туалете развлекательного комплекса на севере Москвы был обнаружен труп 39-летней женщины с признаками асфиксии", – сообщает АГН "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, женщина чем-то подавилась, стала пить воду, ей стало плохо, после чего вызвали медиков".

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.