В Москве полицейские возбудили уголовное дело против ранее судимой женщины по факту ложного доноса.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, 5 сентября в ОМВД России по району Новогиреево поступило сообщение о разбойном нападении.

Женщина рассказала, что во дворе дома на Свободном проспекте на неё напали двое неизвестных, избили и, угрожая пистолетом, похитили сумку с личным имуществом, паспортом и банковской картой, после чего скрылись.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево установили, что заявительница инсценировала совершение на неё разбойного нападения и факт похищения паспорта из-за штрафа, который ей на самом деле грозил за потерю документа личности.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.