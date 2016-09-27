В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в жестоком убийстве младенца.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Москве, Бобокулова совершила деяния, запрещённые уголовным законом. Её обвиняют в убийстве малолетнего, умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога и заведомо ложном сообщении о взрыве.

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По версии следствия, утром 29 февраля 2016 года в квартире одного из жилых домов по улице Народного ополчения в Москве после тушения пожара было обнаружено тело четырёхлетней девочки с признаками насильственной смерти. По версии следствия, няня ребёнка – Гюльчехра Бобокулова, дождавшись, пока родители со старшим ребёнком покинут квартиру, совершила убийство малолетней, подожгла квартиру и покинула место происшествия.

В рамках уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бабакулова страдает хроническим психическим расстройством.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.