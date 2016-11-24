В ночь на 24 ноября в Москве был застрелен мужчина. Об этом в четверг сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичные правоохранительные органы.

Его тело нашли возле дома номер 11 на Литовском бульваре. В 300 метрах от места преступления был найден автомат Калашникова, из которого, предположительно, и был убит мужчина.

В пресс-службе полиции подтвердили факт обнаружения тела мужчины, но уточнять подробности не стали.

В настоящий момент устанавливается личность убитого, а также все обстоятельства произошедшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ ("Убийство") и 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").