12 декабря, в День Конституции, жильцы района Хорошёво-Мнёвники, не согласные со строительством нового жилого дома на месте парка «Москворецкий», направили президенту РФ Владимиру Путину письмо в защиту зелёного места.

– В этом письме мы передали нашему президенту, гаранту Конституции, около 16 тысяч подписей, – рассказал Metro активист Ярослав Никитенко.

Однако в городском комитете по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве Metro заверили, что возведение законно.

– Вся необходимая разрешительная документация для строительства у застройщика есть в полном объёме. Указанный земельный участок не входит в состав охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Москворецкий», т. е. на территории парка «Москворецкий» строительства жилого дома не осуществляется и не будет осуществляться.

По сообщению Комитета, застройщик даже высадил на набережной парка 40 новых деревьев.

Напомним, что конфликт между застройщиком и жителями района начался в конце октября этого года с момента начала постройки нового дома на улице Живописной.