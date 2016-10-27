В Москве теперь функционирует новая система борьбы с лихачами на дорогах, получившая название "Пит-стоп".

Как сообщает официальный сайт столичного правительства, система фиксирует превышение скорости более чем на 60 километров в час и автоматически передаёт информацию ближайшим экипажам ДПС.

Сотрудники ГИБДД останавливают водителя и составляют протокол. За грубое нарушение скоростного режима водителю грозит судебное разбирательство и лишение прав на срок до шести месяцев, за повторное — на год.

Новую систему запустил Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) совместно с ГИБДД. "Мы видим, что водители в Москве становятся более дисциплинированными, тем не менее остаются случаи грубого нарушения правил дорожного движения, — заявил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев. — Водитель, который едет по городу со скоростью выше 150 километров в час, представляет угрозу не только для самого себя, но и для окружающих, поэтому мы используем передовые методы фиксации на благо законопослушных горожан".

При этом аварий в Москве становится меньше. За восемь месяцев 2016 года количество ДТП с погибшими и ранеными в местах установки камер сократилось в среднем на 28 процентов. В Москве сейчас действует 902 стационарных комплекса фотовидеофиксации, до конца года заработает ещё 500.

Камеры уже установлены, ведётся их подключение. Таким образом, всего к концу года фиксировать нарушения автомобилистов будет более 1,4 тысячи стационарных комплексов.