В Москве полицией задержан 20-летний мужчина, стрелявший из автомата Калашникова холостыми пулями на Ленинградском шоссе, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного управления МВД.

По поступившей информации, в районе дома 71 на Ленинградском шоссе были слышны звуки стрельбы.

— Прибывшими сотрудниками полиции был обнаружен молодой человек, производящий выстрелы из предмета, визуально похожего на автомат Калашникова. При появлении полицейских нарушитель скрылся на автомобиле KIA, но был задержан сотрудниками полиции тем же вечером, — сообщили агентству "Москва" в МВД.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "хулиганство".