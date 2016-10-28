Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в угоне грузовика, в котором находилась партия тортов. Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс".

По информации издания, задержанный угнал грузовик, когда водитель разгружал товар.

– Припарковав машину у служебного входа, он (водитель грузовика – прим.ред.) стал разгружать товар и не вынул ключи из замка зажигания. Этим воспользовался подозреваемый, – сказал сотрудник пресс-службы.

Для задержания угнанного автомобиля в нескольких районах столицы был введён план "Перехват".

– Уже через 20 минут машина была остановлена, а находившийся за рулём уроженец Средней Азии задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный автомобиль возвращён владельцу, – сказал сотрудник пресс-службы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).