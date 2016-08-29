В Домодедово сотрудники столичной полиции задержали с поличным, сразу после кражи, 37- и 43-летнего жителей Москвы.

"Как установило следствие, злоумышленники, обладая навыками и техническими средствами вскрытия и запуска двигателей автомобилей, а также их разблокировки, осуществляли хищение транспортных средств на территории столицы", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Немудрено, что работать мужчинам было некогда: по информации полицейских, это уже 17-я кража авто, совршённая "бизнес-партнёрами".

Подозреваемые арестованы, в их отношении возбуждено уголовное дело, а полиция занимается поиском их возможных соучастников.