В Москве задержан 59-летний мужчина, которого обвиняют в развратных действиях в отношении девочки в вагоне поезда столичного метро.

Следственные органы СК РФ по Москве возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба столичного СК, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 135 УК РФ "развратные действия".

По версии следствия, 12 сентября 2016 года мужчина, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Площадь революции" до станции "Курская", совершил развратные действия в отношении ранее ему не знакомой 12-летней девочки, показав ей свои половые органы.



Благодаря грамотно проведённым следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, в кратчайшие сроки установлен и задержан мужчина, обвиняемый в совершении указанного преступления.

По ходатайству следствия в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.