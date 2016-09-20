В столичной школе №57, оказавшейся в центре скандала из-за разговоров о возможном совращении учениц, вступил в должность новый директор – им оказался глава лицея №1581 Александр Тверской.

"С сегодняшнего дня и до 31 июля 2017 года директором школы работает Александр Сергеевич Тверской. Первым заместителем директора и научным руководителем школы будет Андрей Бремзен (В-1992), профессор экономики и уже бывший проректор РЭШ по академическим вопросам", – сообщается на официальной страничке школы №57 во "Вконтакте".

Как говорится на страничке школы в Facebook, Александр Тверской — выпускник Московского Городского педагогического университета, вплоть до настоящего назначения директор ГБОУ города Москвы "Лицей № 1581".

"В его ведении будут находиться все операционные административные и финансовые вопросы. Его основная задача — обновить и обеспечить прозрачность школьного администрирования, обеспечить устойчивость функционирования всех подразделений школы, включая взаимодействие между всеми её зданиями", – говорится в сообщении.

Андрей Бремзен — профессор экономики, до настоящего назначения проректор Российской экономической школы (РЭШ) по академическим вопросам. В 1992-м году он закончил 57-ю школу, затем с красным дипломом закончил механико-математический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, а затем магистратуру РЭШ.

В 57-й школе много лет преподавал математический анализ, помогая своему учителю Альтшулеру. В настоящее время назначен в "Пятьдесят седьмую школу" научным руководителем – первым заместителем директора.

"В его ведении будут находиться все вопросы, касающиеся преподавания, взаимодействия со всеми школьными сообществами, а также вопросы сохранения и обновления ценностных и научных компетенций школы. В течение этого учебного года Андрей Сергеевич должен будет пройти аттестацию, необходимую для занятия должности директора школы", – говорится в сообщении.

Дата вступления в должность новых руководителей — 20 сентября 2016 года.

Ранее директор московской 57-й школы Сергей Менделевич уволился после того, как в конце августа несколько выпускников школы выложили в социальных сетях истории о случаях отношений учителей с учениками.

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