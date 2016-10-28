Неизвестный похитил из машины директора столичной компании на северо-востоке Москвы сумку с 20 миллионами рублей и скрылся.
По данным полиции, инцидент произошел в четверг утром.
"Обращение в полицию о краже из машины поступило от директора компании. Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, установили, что неизвестный разбил заднее стекло автомобиля Toyota Land Cruiser, вытащил из машины сумку с деньгами, документами и банковскими картами, затем скрылся. Материальный ущерб составил около 20 миллионов рублей", — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Полиция возбудила уголовное дело о краже. Ведётся поиск подозреваемого.