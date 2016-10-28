Хэллоуин отмечается в ночь на 1 ноября. Этот праздник широко распространен в западных странах, в России же не так популярен. Тем не менее, вечеринки в честь Хэллоуина-2016 собираются устраивать многие. Причем, приурочат их к выходным, поскольку сам праздник выпадает на понедельник. Какой костюм выбрать на Хэллоуин, как сделать его так, чтобы отличаться от других - эти вопросы чаще всего волнуют желающих повеселиться на страшных и ужасных вечеринках в честь Дня Святых. В США на Хэллоуин костюмы...