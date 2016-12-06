Автомобиль Ford сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе в ЮВАО. Случилось это накануне на улице Донецкой недалеко от дома 26. Пострадавшего доставили в больницу, передаёт АГН Москва.

Наезд на ребёнка произошёл в 17:57. У мальчика, к счастью, оказались лишь лёгкие травмы и переломом руки, уточнили в пресс-службе московского главка ГИБДД.

Полиция устанавливает все причины ДТП.

Напомним, 5 декабря был и ещё один подобный случай: на улице Кулакова (север Москвы) автомобиль сбил девятилетнего ребенка, переходившего проезжую часть по "зебре".