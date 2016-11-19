ДТП на Варшавском шоссе произошло ночью 19 ноября. Как сообщили в паблике "ДТП и ЧП Москва", семь автомобилей столкнулись на светофоре на пересечении Варшавского шоссе с Сумской улицей.

Фура на скорости протаранила шесть автомобилей: 5 легковушек и фургон. Отмечается, что водитель грузовика даже не пытался затормозить.

После ДТП на Варшавском шоссе виновник попытался скрыться, но его удалось задержать на улице Нагатинская.

По неподтвержденным данным, водитель грузовика был пьян.

В результате ДТП на Варшавском шоссе в Москве пострадали два человека. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.