Следователи проводят проверку в связи с гибелью семьи в результате пожара, который произошёл в "новой" Москве.

"По предварительным данным, ночью 24 декабря 2016 года в жилом доме в поселении Михайло-Ярцевское после локализации пламени обнаружены останки трех людей, – сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу СК по Москве. – Известно, что в доме проживала супружеская пара с двухлетним мальчиком.

Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе печное отопление, замыкание проводки".

Следователи опрашивают родственников и соседей погибших, назначена судебно-медицинские экспертиза останков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.