Порядка 5 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня города Москвы, сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

10 сентября Москва отпраздновала 869-летие. Массовые мероприятия в большинстве своём прошли на Тверской площади, в том числе и фестиваль для молодых музыкантов Metro on Stage. Праздничная программа также продолжится 11 сентября.

- Праздничный салют на различных смотровых площадках города посмотрели 1,5 млн человек, - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, общественный порядок и безопасность граждан в этот день обеспечивали 16 тыс. сотрудников полиции, включая военнослужащих внутренних войск и бойцов Национальной гвардии, а также работники частных охранных организаций и представители народных дружин.

Небольшая подборка ярких фотографий с салюта от Metro - в вашем распоряжении.