В Москве на 90-м году жизни скончался легендарный авиаконструктор Иван Микоян. Он был одним из разработчиков советского истребителя МиГ-29.

Как пишет RenTV, причиной смерти Микояна стали возрастные болезни.

Благодаря своей работе Иван Микоян не раз удостаивался различных премий. В последнее время он был советником корпорации по созданию "МиГ".

"Безусловно, корпорация и руководство не забывают выдающихся людей, которые внесли вклад в развитие авиации, самолётов марки "МиГ". Вано Анастасович — один из тех, кто создавал МиГ-29. Думаю, конечно, с достоинством почтим память Вано Анастасовича", — сказала Life.ru Анастасия Кравченко.

Она добавила, что уход Микояна стал большой потерей для отечественной авиации и выразила соболезнования близким покойного.

За свои разработки Микоян был дважды удостоен государственной премии СССР.