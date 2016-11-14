Стражами порядка столицы был задержан 29-летний гражданин, умышленно избивший семилетнего мальчика в центре города. ЧП произошло в Лялином переулке накануне, 13 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Утром в воскресенье в дежурную часть обратилась мать семилетнего ребёнка с заявлением о том, что на улице мужчина избил её сына. Полицейские задержали нарушителя через полчаса", – уточнили в полиции.

Известно, что в больнице малышу поставили диагноз: черепно-мозговая травма, ушибы, повреждение связок.

Уже в участке выяснилось, что на ребёнка напал уроженец Чечни. В последнее время он проживает в Подмосковье. Нигде не работает. О причинах поступка мужчины пока ничего не сообщается.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый обязался не выезжать за пределы московского региона.