В Москве умер знаменитый театральный режиссёр Павел Хомский, сообщает сайт телеканала "Культура" со ссылкой на театр Моссовета.

Хомский был известен своими работами не только в России, но и в других странах. В частности, со своими постановками он приезжал во Францию, США и Испанию. В числе его работ такие известные, как "Иисус Христос — суперзвезда", "Белая гвардия", "Сирано де Бержерак" и "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". Также под его руководством вышло несколько фильмов, телеспектаклей и мини-сериалов: "Сестра музыканта", "Дорогой мальчик" и "Безобразная Эльза".

Павел Хомский в 2015-м был удостоен почётной премии "Золотая маска". Награду ему вручили "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства"театрального фестиваля".