В столице на 79-м году жизни скончался председатель "Исламского комитета России" Гейдар Джемаль. Об этом сообщается на странице его сообщества в сети "ВКонтакте".
"Сегодня ночью милостью Всевышнего Гейдар Джемаль закончил свой земной путь. Пусть Аллах Всемогущий примет его деяния и введёт в райские сады", – говорится в сообщении.
Причины смерти там не уточняются. Однако, журналист Максим Шевченко на своей странице в фейсбуке сообщил, что известный философ и богослов "болел тяжело и долго".
Справка
- Гейдар Джемаль родился 6 ноября 1947 года в Москве.
- Общественно-политическую деятельность он начинал еще в позднесоветское время в сотрудничестве с философом и политологом Александром Дугиным. Входил в ряд политических, общественных, религиозных организаций, был критически настроен по отношению к власти.
- С 1989 года принимал участие в исламской политической деятельности в СССР.
- В мае 1990 года основал независимый информационный центр "Тавхид" и начал выпускать газету "Аль-Вахдат".
- Летом 1995 года создал и возглавил межрегиональное общественное движение "Исламский комитет".
- Джемаль неоднократно выступал с неоднозначными заявлениями, в частности, косвенно одобряя действия террористов-смертников. Он также был одним из создателей Исламской партии возрождения, которая существовала с 1990 по 1994 год.
- В 1999 году пытался пройти в Госдуму в блоке "Движение в поддержку армии". С 2005 года - член президиума Российского исламского наследия.
- Гейдар Джемаль написал книги по исламизму - "Освобождение Ислама" и "Революция Пророков".