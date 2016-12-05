В столице на 79-м году жизни скончался председатель "Исламского комитета России" Гейдар Джемаль. Об этом сообщается на странице его сообщества в сети "ВКонтакте".

"Сегодня ночью милостью Всевышнего Гейдар Джемаль закончил свой земной путь. Пусть Аллах Всемогущий примет его деяния и введёт в райские сады", – говорится в сообщении.

Причины смерти там не уточняются. Однако, журналист Максим Шевченко на своей странице в фейсбуке сообщил, что известный философ и богослов "болел тяжело и долго".

Справка

  • Гейдар Джемаль родился 6 ноября 1947 года в Москве. 
  • Общественно-политическую деятельность он начинал еще в позднесоветское время в сотрудничестве с философом и политологом Александром Дугиным. Входил в ряд политических, общественных, религиозных организаций, был критически настроен по отношению к власти.
  • С 1989 года принимал участие в исламской политической деятельности в СССР. 
  • В мае 1990 года основал независимый информационный центр "Тавхид" и начал выпускать газету "Аль-Вахдат".
  • Летом 1995 года создал и возглавил межрегиональное общественное движение "Исламский комитет". 
  • Джемаль неоднократно выступал с неоднозначными заявлениями, в частности, косвенно одобряя действия террористов-смертников. Он также был одним из создателей Исламской партии возрождения, которая существовала с 1990 по 1994 год.
  •  В 1999 году пытался пройти в Госдуму в блоке "Движение в поддержку армии". С 2005 года - член президиума Российского исламского наследия.
  • Гейдар Джемаль написал книги по исламизму - "Освобождение Ислама" и "Революция Пророков".