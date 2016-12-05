В столице на 79-м году жизни скончался председатель "Исламского комитета России" Гейдар Джемаль. Об этом сообщается на странице его сообщества в сети "ВКонтакте".

"Сегодня ночью милостью Всевышнего Гейдар Джемаль закончил свой земной путь. Пусть Аллах Всемогущий примет его деяния и введёт в райские сады", – говорится в сообщении.

Причины смерти там не уточняются. Однако, журналист Максим Шевченко на своей странице в фейсбуке сообщил, что известный философ и богослов "болел тяжело и долго".

Справка