По данным СМИ, в Москве сотрудник "Газпромбанка" с подельником украли крупную сумму денег – пострадал ведущий передачи "Человек и закон" Алексей Пиманов.

В краже признался один из сотрудников кредитной организации, задержанный ранее вместе со своим подельником, передаёт Life.ru.

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Пока сообщается, что сотрудник "Газпромбанка", проходящий по делу о кражах у других VIP-клиентов, признался, что деньги Алексея Пиманова также его рук дело. На счету охранника и его знакомого ещё как минимум 6 вскрытых ячеек на 150 миллионов рублей.

Суд уже арестовал подозреваемых после возбуждения уголовного дела по статье 158 части 4 УК РФ.

Следствие отрабатывает версию, что в схеме замешано ещё несколько сотрудников банка, продолжается поиск остальных

Режиссёр и журналист Алексей Пиманов подал заявление в полицию после кражи у него из ячейки "Газпромбанка" полумиллиона долларов. Журналист обратился к правоохранителям, когда его ключи не подошли к ячейке, и он заподозрил взлом.

54-летний бессменный ведущий программы "Человек и закон" пришёл в отделение банка на улице Балчуг. В депозитарии он обнаружил, что его ключи не подходят к ячейке. Прибывшие полицейские вместе с сотрудниками банка вскрыли при нём ячейку, однако денег на месте уже не было. Алексей Пиманов обратился с заявлением в полицию.