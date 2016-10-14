Накануне в Москве возле станции метро "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии неизвестный напал с ножом на мужчину, после чего скрылся с места преступления.

– В 18.30 в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним поступил мужчина 1976 года рождения с проникающим колото-резаным ранением в живот, – сообщили Metro в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. – По словам пострадавшего, он получил ранение от неизвестного лица в районе дома 29 по Земляному валу, недалеко от выхода из станции метро "Чкаловская".

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как сообщили в пресс-службе правоохранительных органов, "в настоящий момент ведётся следствие, сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который нанёс мужчине травму".