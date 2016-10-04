На северо-западе Москвы трое грабителей избили мужчину и отобрали у него два миллиона рублей, которые он приготовил для оплаты покупки автомобиля.

"Нападение на потерпевшего совершили трое неизвестных на Волоколамском шоссе, – сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы. – Грабители избили мужчину, отобрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись".

В полиции факт произошедшего подтвердили, не уточнив подробностей.

"По факту ограбления возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия для поиска преступников", - отметили в пресс-службе.