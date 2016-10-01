Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Среди задержанных— бывший оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД по району Перово Александр Рубанов, глава отдела угрозыска ОМВД по району Ивановское Андрей Ломакин и бывший сотрудник уголовного розыска Игорь Фролов.

Все экс-полицейские, входившие в преступную группу, ранее были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

По версии следствия, злоумышленники организовали на территории Восточного административного округа Москвы сеть гей-клубов. Сотрудников туда нанимали через объявления в Интернете. Организаторы привлекали к оказанию интимных услуг в том числе и подростков.

Как стало известно ТАСС, дети узнавали и передавали полицейским информацию о материальном состоянии клиентов. Если он оказывался богатым, правоохранители задерживали его и требовали круглую сумму за непривлечение к уголовной ответственности за половую связь с несовершенннолетним.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Мошенничество».

