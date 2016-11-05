В пятницу у здания британской дипмиссии в Москве активисты принесли с собой пластиковые конечности манекенов и забросали им территорию посольства.

Организованная группа людей принесла с собой плакаты, а также головы, руки, ноги и туловища манекенов. Возмутители спокойствия пытались перекинуть их через забор у посольства. Некоторые части манекенов были настолько крупные, что их не удавалось перебросить на ту сторону с первого раза. В таком случае активисты подбирали их и пытались перекинуть снова.

Судя по всему, акция была санкционирована, поскольку никто не пытался помешать молодым людям.

Акция не сказалась на работе посольства, сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании в Москве. Отвечая на просьбу прокомментировать инцидент, в посольстве указали, что "сегодня выходной день". "Данные действия не препятствовали работе посольства", — отметил источник.

Действия активистов стали ответом на акцию, прошедшую накануне в Лондоне у здания российской дипмиссии, вход в которое завалили руками от манекенов.