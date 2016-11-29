Священник Николай Левкин на BMW насмерть сбил 52-летнего мужчину, стоявшего на разделительной полосе. Об этом во вторник сообщает Life.ru.

По информации издания, инцидент произошёл в центре Москвы на Ленинградском проспекте.

BMW наехал на пешехода, в результате столкновения мужчину отбросило на несколько метров. После этого на пострадавшего наехал автомобиль Hyundai.

Сообщается, что водитель второй машины незамедлительно вызвал полицию и скорую помощь. Медики прибыли на место происшествия через несколько минут, но спасти мужчину не удалось.

Что касается священника – он скрылся с места ДТП.

Водитель Hyundai рассказал правоохранителям, как всё произошло, а также то, что BMW чёрного цвета скрылся в сторону области. При осмотре места происшествия оперативники нашли кусок зеркала автомобиля виновника, а уже по нему определили точную модель. Иномарка с характерными повреждениями тут же была объявлена в розыск. На следующий день полицейские нашли машину и водителя.

45-летний священник Николай Левкин признался, что был за рулём BMW. По факту аварии уже возбуждено уголовное дело.

Известно, что Николай Лёвкин служил клириком в храме Всех Святых на Кулишках. В храме эту информацию подтвердили.

– Он служил у нас два года назад, где сейчас – не знаю, – ответили корреспонденту Metro в храме.