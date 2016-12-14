19-летняя столичная студентка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Девушка утверждает, что её напоили дурманящим чаем.

Как стало известно Life.ru, студентка познакомилась с парнем в соцсети. Новый знакомый пригласил студентку на свидание, и она согласилась.

В назначенный день злоумышленник забрал студентку от метро "Рязанский проспект" и отвёз к себе домой. Там он угостил девушку чаем, но после выпитого она потеряла сознание и очнулась уже, когда её насиловали.

После преступления мужчина отвёз жертву к ближайшему метро. Девушка добралась домой, а когда пришла в себя, решила обратиться в больницу и полицию. По данному факту проводится проверка.