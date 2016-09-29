В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария – столкнулись автобус и автомобиль BMW.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, около 17.50 по мск на Кутузовском проспекте в 200 м от Триумфальной арки произошло столкновение автобуса и машины, в результате водителя иномарки осматривают врачи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что на Кутузовском проспекте столкнулись рейсовый автобус и BMW X5.

"После удара автобус наехал на фонарный столб. Из автобуса эвакуированы 45 человек, водителю иномарки оказывается медицинская помощь", – сообщил источник.