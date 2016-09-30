В этом году на конвенте стало больше простора. Wargaming, чья площадка традиционно занимала треть одного из четырёх залов, в этом году представлен небольшим стендом, да и в других залах свободных мест хватало. Первый день фестиваля проходил в закрытом режиме, так что сегодня и завтра эти свободные пространства наверняка заполнятся фанатами комиксов, супергероев и игр. Что касается последних, то создатели привезли в Москву достаточно много новинок. Чтобы поиграть в ещё не вышедшие продолжения «Сибири», Tekken, Final Fantasy, Call of Duty и ещё пару десятков новинок разной степени известности, геймеры выстраивались в длинные очереди.

В первый день конвента российским фанатам показали и эксклюзивные отрывки из фильмов, только готовящихся к премьере, – совсем как на оригинальном калифорнийском конвенте.

– Этого даже в Сан-Диего не было, – с гордостью сказала ведущая перед началом показа. На экране появился малыш Грут, и зал расплылся в умилительных вздохах. В десяти минутах из новых «Стражей Галактики» фанатам показали встречу Звёздного Лорда с отцом, которого сыграл Курт Рассел, прогулку Йонду с Ракетой под дождём из трупов их врагов и даже первое сражение малыша Грута.

– Я не зря жил! – крикнул один из фанатов на титрах.

На презентации, которая повторится в воскресенье, показали кадры со съёмок «Тор 2» и эскизы к нему, а также 10 минут из «Доктора Стренджа», в которых Бенедикт Камбербэтч в роли саркастичного и эгоцентричного хирурга, повредившего руки, пытается познать себя в тибетском монастыре. Ещё один отрывок (теперь 15 минут) обещают показать в нескольких московских кинотеатрах 11 октября.