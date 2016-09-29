В Москве началась продажа билетов на Елку во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском.

Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на директора московского государственного объединенного музея-заповедника "Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино" Сергея Худякова.

"Ёлка в царском дворце, у нас она очень интересная и, я бы сказал, дефицитная. У нас камерный зал, поэтому количество посетителей очень ограничено – примерно 150 человек. Приём заявок уже начали, билет можно заранее заказать на нашем сайте", – сказал Худяков.

Традиционно новогодние представления для детей и родителей проходят в театрально-концертном зале "Театральная хоромина" дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском.