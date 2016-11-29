Сегодня надо делать добрые дела и смело хвастаться ими, чтобы о них узнали и вашим примером вдохновилось как можно больше людей.

Московские фонды и организации к этому дню подготовили акции, в которых может поучаствовать любой желающий. Например, фонд помощи детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «ОМК-Участие» проводит у себя в офисе «Рыжую ярмарку» – средства от продажи оранжевых лотов пойдут на оборудование для лечения маленьких пациентов Онкоцентра имени Блохина.

А фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» вместе с «Мегафоном» проведут в 20 регионах России бесплатные кинопоказы с субтитрами и тифлокомментариями для слабовидящих и слабослышащих, адаптированные фондом «Живые сердца».

– Мы рады, что благодаря этой программе десятки тысяч людей по всей стране смогли «услышать» и «увидеть» новинки российского кино, несмотря на физические ограничения, – сказала руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности компании-спонсора Юлия Ганина.

Интернет-магазин OZON выпустил в продажу серию сувениров «Наивно? Очень» с принтами от особых художников – людей с аутизмом. Например, футболка с крокодилом, у которого болит мизинец, или кружка с ёшкиным котом.

– Этих людей часто воспринимают как тех, кто не видит, не слышит окружающих и не хочет говорить, – рассказывают в компании. – А с другой стороны, это мы не хотим ни видеть, ни слышать их, ни говорить с ними. Наш проект призван изменить ситуацию.

Не забыли добрые люди и зверей. Международный благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду» собирает новогодние подарки для животных в приюте, а фонд «Система» привёз опилки в Московский зоопарк, чтобы его обитателям было уютней.