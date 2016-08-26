В пятницу, 26 августа, в Москве стартовал флешмоб к 1 сентября "Привет, школа!". Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования Москвы.

Участникам акции предлагается запечатлеть яркие моменты Дня знаний – 2016.

В акции смогут принять участие школьники, директора, учителя и родители столицы.

– Для участия во флешмобе, посвященном 1 сентября, фотографии с учителями и родителями, а также селфи с одноклассниками необходимо опубликовать в своих социальных сетях. Всем участникам нужно использовать хэштэги #москва1сентября или #мск1сентября, – говорится на сайте ведомства.

Благодаря акции жители Москвы смогут запечатлеть самые яркие моменты Дня знаний и подготовки к новому учебному году.

Лучшие работы на заявленную тему будут опубликованы на сайте Департамента образования в разделе "А вы готовы к школе?".

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