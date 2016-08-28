В Москве начался ежегодный международный фестиваль военных оркестров "Спасская башня".

Первым масштабным событием в рамках этого "музыкального сражения" стал торжественный парад участников по Центральной аллее ВДНХ.

Военные и фольклорные коллективы из разных стран продемонстрировали всем желающим свое виртуозное исполнительское мастерство, оригинальные инструменты, великолепные костюмы и мундиры.

Аренами крупнейшего военно-музыкального фестиваля России в этом году станут различные площадки. Например, музыканты выступят даже на вокзалах.

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Для участия в фестивале в этом году в Москву приехало 24 коллектива из разных стран мира. Помимо России, на фестивале выступают Австрия, Белоруссия, Греция, Сингапур, Израиль, Италия, Казахстан, Монголия, Словения, Япония, а также Кельтский оркестр волынок и барабанов и Международная команда исполнителей шотландских танцев.

Фестиваль пройдет до 4 сентября. Финал «Спасской башни» в этом году будет построен на музыке Чайковского. Участники исполнят фрагменты из «Итальянского каприччо», «Вальса цветов» из «Щелкунчика». Л егендарная Тамара Гвердцители исполнит «Вечную музыку» Таривердиева.

Заключительное выступление будет сопровождаться цветомузыкой, спроецированной на храм Василия Блаженного.