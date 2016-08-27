Более десяти человек спасателям удалось вывести из горящего здания, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Информация о пожаре в одноэтажном складском помещении, пристроенном к 4-этажному административному зданию на Алтуфьевском шоссе, 5, поступила на пульт дежурной службы ГУ МЧС России по Москве в 07:56 27 августа.

На место первые расчёты прибыли в 08:01.

По оценкам пожарных, площадь возгорания составляет порядка 150 кв. м. Пожару присвоен второй уровень сложности.

По данным СМИ, горящий ангар принадлежит типографии «Печатный экспресс».

В настоящее время на месте пожара работают 31 единица техники, 135 человек личного состава и мобильная лаборатория для измерения содержания вредных веществ в воздухе.