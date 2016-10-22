В Москве сегодня состоялся исторический велопробег, на котором люди в костюмах разных эпох прокатились на ретро-велосипедах. Мероприятие прошло в центре города, маршрут лежал от Крымского моста до Воробьевых гор и обратно.

Журналист Metro проследовал вместе с процессией по живописным набережным Москвы-реки через Парк Горького, Нескучный Сад к Воробьевым Горам и обратно, а также посетил выставку "Велосипед за 150 лет", на которой была представлена экспозиция, состоящей из сотни редчайших исторических велосипедов.

По словам организаторов, основное требование, которое выдвигалось к участникам, было связано с тем, чтобы образ (костюмы и аксессуары) соответствовал железному коню.