Открытие тоннеля, Калужское шоссе – мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по реконструированному участку шоссе от МКАД и до пересечения со строящейся трассой "Солнцево-Бутово-Видное".

Открытие тоннеля на Калужском шоссе, 15 сентября

Этот участок построен в рамках первого этапа реконструкции Калужского шоссе (от 20 до 29 км), сообщает "Интерфакс".

Как отметил президент группы компаний "АРКС" Дмитрий Симарев, в пусковой комплекс вошёл тоннель, 13 км дороги, пешеходный переход. Мэр поинтересовался, когда завершатся работы по строительству обхода деревни Сосенки. "До конца ноября", – уточнил Симарев.

Мэр также отметил, что необходимо запустить развязку на МКАДе с Профсоюзной. "По графику – в апреле следующего года", – отметил Симарев.

В четверг открылся самый длинный из предусмотренных проектом реконструкции почти километровый тоннель у посёлка Газопровод. Тоннель входит в двухуровневую развязку, по нему пойдет основной ход Калужского шоссе, а пересекающие его потоки транспорта пойдут сверху, по перекрытым участкам. Также наверху, по боковым проездам, пойдут местные транспортные потоки и общественный транспорт. На значительной части реконструируемого участка расширена проезжая часть – до четырёх полос в каждом направлении.

Также в четверг открылось движение по 320-метровой эстакаде, которая соединяет обход деревни Сосенки, строящийся в рамках реконструкции, со старой трассой Калужского шоссе.