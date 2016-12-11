В окнах футуристического павильона арт-центра в парке «Фили» мелькают всполохи световых мечей.

– Стоп! – командует режиссёр, и стук световых мечей стихает. – У вас слишком гладко получается всё. Сделай ошибку – так интереснее же получится.

Здесь отрабатывают боевые сцены для второй серии «Легенды Старой Республики» – единственного российского сериала по миру «Звёздных войн». Первую серию сейчас готовят к премьере, на пару дней отставая от выхода диснеевского приквела «Изгой».

Оба бойца – московские студенты и страстные фанаты «Звёздный войн». Они уже давно занимаются саберфайтингом – артистическим фехтованием на световых мечах.

– Мы выступаем, участвуем в соревнованиях, но со сцены многие моменты не видны, и мы решили снять ролик с битвой на световых мечах, – объяснил Metro Дмитрий Семенихин, продюсер сериала и глава школы саберфайтинга.

Помочь вызвался режиссёр Евгений Гулюгин, актёр театра «Новая опера». Он решил подойти к съёмкам серьёзно – проработать персонажей, придумать их историю. И мало-помалу небольшой ролик с красивым боем превратился в 20-минутный фильм, который стал «пилотом» сериала.

В итоге вырисовались два главных персонажа. Один – наёмник и балагур, а второй– молодой сит-изгнанник, которого обвиняют в убийстве отца. Именно между ними и завязывается бой, ради которого поначалу всё и затевалось.

Съёмки первой серии проходили всего в двух местах в Москве: в кафе «Папа Вейдер», оформленном под космическую станцию из фантастической саги, и в том самом павильоне в парке «Фили». Планы на будущее куда масштабнее.

– Часть съёмок мы, возможно, устроим на природе, – сказал Metro Евгений. – Мы нашли одно место в 100 километрах от Владикавказа, похожее на планету Альдераан. Но это уже в 2018 году.

Кстати Ещё кое-что о сериале «Легенды Старой Республики». • Финансирование. В работу над картиной вложили деньги, вырученные от старого видео с битвой, которое собрало на YouTube 5 млн просмотров. Сам проект некоммерческий. • Команда. Основной костяк – всего четыре человека, часть из которых – студенты. • Премьера. В это воскресенье первую серию собираются показать на большом экране. Билеты обещают разыграть в тематической группе во «ВКонтакте». Позже фильм должны выложить на YouТube. • Публичность. Трейлер первой серии показывали широкому зрителю на Comic Con.

Кстати, действие сериала происходит задолго до событий фильмов Лукаса, так что «Звезда Смерти» ещё не уничтожила Альдераан.