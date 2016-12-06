Сегодня, 6 декабря, на 67-ом году жизни скончался актёр, художественный руководитель и главный режиссёр Московского Театра на Юго-Западе Валерий Белякович. Об этом во вторник сообщает пресс-служба театра.

– Театр постигла невосполнимая утрата. Сегодня утром скоропостижно скончался основатель театра Народный артист России Валерий Белякович. Скорбим... Отказываемся верить... – говорится в сообщении на сайте театра.

Отмечается, что информация о прощании и похоронах будет объявлена позже.

Напомним, что Валерий Романович Белякович основал Театр на Юго-Западе в 1977 году. С 2011 по 2013 года Белякович работал худруком Московского драматического театра имени Станиславского, но после вернулся в свой театр, где и работал до последних дней.