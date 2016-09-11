Режиссер и художник Эдуард Назаров, создавший мультфильмы "Жил-был пёс" и "Про Сидорова Вову", скончался в Москве на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба фестиваля "Крок", президентом которого он был.

– Даже пережив тяжелейшие операции и лишившись ноги, Эдуард Васильевич продолжал активно работать дома. Он давал консультации студентам и своим бывшим ученикам по скайпу, читал десятки сценариев, работал в составе экспертного совета Национальной анимационной премии "Икар", – отмечается в сообщении. – Он не был добрячком, к которому тянулись за утешением, он был человеком строгим, даже мрачным, но говорившим только правду. Он был нравственным и творческим ориентиром для многих, даже не связанных напрямую с анимационным кино.

Дата прощания с Назаровым уточняется.

На киностудии "Союзмультфильм" Назаров начал работать в 1959 году прорисовщиком, затем был ассистентом художника-постановщика, а с 1967 года вместе с Владимиром Зуйковым стал постоянным художником в группе Федора Хитрука. Он создавал персонажей фильмов "Винни-Пух", "Остров", "Дарю тебе звезду", "Икар и мудрецы".

В 1975 году Эдуард Назаров самостоятельно дебютировал в режиссуре, сняв сюжет "Бегемотик" для "Веселой карусели", затем - сюжет "Принцесса и людоед". И после были всего пять авторских короткометражных фильма, часть которых признаны шедеврами отечественной анимации: "Охота", "Жил-был пес", "Путешествие муравья", "Про Сидорова Вову", "Мартынко".

В 2012 году, отмечая 100-летие отечественной анимации, был проведен опрос на предмет 100 лучших анимационных фильмов, и в рейтинге на первом месте оказался именно "Жил-был пес".