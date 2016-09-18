Во второй половине дня москвичи стали активнее идти голосовать, как сообщают РИА Новости со ссылкой на Мосгоризбирком, на 15:00 явка граждан на избирательные участки составила 19,11%. Отметим, что утром отмечалось, что явка не превышает 3%, а в 12:00 она увеличилась до 8,34%.

Отметим, что при этом по России явка на выборах депутатов Госдумы, которые проходят в воскресенье, 18 сентября, составила около 23% на 12:00.

Напомним, что 18 сентября стартовали выборы депутатов Государственной Думы. Вместе с этим россиянам из 39 субъектов страны также предстоит определить состав региональных парламентов, а в девяти субъектах — выбрать губернаторов.

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