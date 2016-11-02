Не повезло пешеходам, которые утром переходили оживлённую трассу по надземному пешеходному переходу в районе Калужского шоссе. Проезжавший рядом самосвал не вписался по высоте в проём и зацепился за мост кузовом, передаёт радиостанция Говорит Москва.

К счастью, никто из людей не пострадал. Даже водитель остался целым и невредимым. Однако его многотонное транспортное средство так и осталось в подвешенном состоянии.

"Самосвал не просто немного оторвался от земли колёсами, а буквально встал на дыбы. Все его колёса оказались высоко над землёй. А кузов открылся сам", – вспоминают в Сети очевидцы аварии.

Прибывшие на место ЧП полицейские и спасатели поторопились убрать самосвал, чтобы освободить проезжую часть и не создавать многокилометровую пробку. Сразу же эксперты приступили к выяснению причин аварии.

Как рассказал Metro водитель грузовиков с большим стажем Сергей Соколов, такую аварию мог допустить только неопытный водитель или человек, только пересевший на большую машину.

"Каждый водитель большегруза точно знает высоту своей машины. Он никогда не едет на скорости вблизи препятствий сверху. Наоборот, подъезжает к мосту медленно. Если у него возникает сомнения, останавливается рядом с мостом, выходит из машины и всё проверяет, – говорит Сергей. – Если для проезда ему не хватает каких-то считанных сантиметров - до пяти, он просто спускает колёса и проезжает".