Полицейские в Петербурге опубликовали фото четверых молодых людей, которых подозревают в серии грабежей на улицах северной столицы. Молодчики избивали прохожих и отбирали у них ценные вещи. Петербуржцев просят сообщить, если они пострадали от рук этих злоумышленников. Есть информация как минимум о двух преступных эпизодах. 9 декабря в три часа ночи у дома №9 по улице Ломоносова нападению подвергся молодой человек. Ему в лицо брызнули перцовым баллончиком, избили и забрали мобильный телефон,...