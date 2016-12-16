В московскую больницу госпитализирована 46-летняя актриса Анжелика Волчкова, у которой врачи диагностировали тяжёлый недуг.
По данным Life.ru, серьёзное заболевание было выявлено у героини "Холостяков" во время обследования.
В настоящий момент актрисе назначен курс длительного лечения.
Анжелика Волчкова — актриса театра и кино, заслуженная артистка России, задействована во множестве театральных ролей, а также сыграла в известных картинах, таких как "Возвращение Мухтара", "Громовы. Дом Надежды", "Нежное чудовище", "Холостяки" и других.