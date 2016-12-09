В ночь с 7 на 8 декабря на улице Врубеля в Москве из окна 23 этажа выпала дочь тренера ЦСКА Игоря Аксёнова. Об этом в пятницу сообщает Life.ru.

По информации издания, 20-летняя Алёна получила травмы несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали её смерть.

Информация о трагедии в семье настигла тренера армейцев по физподготовке в аэропорту – команда и тренерский штаб прилетели в Лондон на игру с "Тоттенхэмом".

Узнав о гибели Алёны, игроки отдали Аксёнову всё, что было у них в карманах, собрав за несколько минут порядка 500 тысяч рублей. Тренер взял обратный билет и первым же рейсом вернулся в Москву.

Официальной информации о том, что произошло в тот вечер и почему девушка выпала из окна, пока нет. Однако, как пишут СМИ, Алёна могла покончить с собой из-за неразделённой любви.

Расследование трагической смерти дочери тренера ЦСКА продолжается.