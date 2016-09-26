В Москве рядом с храмом и музеем рекламируют наркотики

"Ссылку" на сайт по продаже запрещённых веществ "разместили" на тротуаре в центре города

На Волхонке, выходя из станции метро "Кропоткинская", репортёры Metro наткнулись сразу на несколько трафаретных "подножных" реклам с большим изображением листа конопли, подписью "наркотики" на английском языке и указанием сайта. Мы позвонили местному участковому, майору Сергею Маховскому.

– Знаем-знаем, спасибо вам! – ответил полицейский. – Сейчас выделим людей.

– И закрасите?

– Да.

Муниципальный депутат Алексей Приходько считает, что борьбу с таким видом наркоторговли каждый может взять в свои руки, не дожидаясь действий официальных служб, что и показывает на своём примере. Алексей уже вовлёк в свою борьбу не одного единомышленника.

– В своём Крылатском и соседних районах я часто натыкаюсь на похожее, – рассказал он Metro. – У нас это происходит волнами: кто-то наносит по району сразу в нескольких местах, а мы, как только увидим, красим. Потому что именно таким образом часто рекламируются "соли", спайс и подобные чудовищные вещи, которые я вообще не понимаю, кто добровольно употребляет, это же не для удовольствия вещи предназначенные, а для пыток, судя по тому что я читал и видел на видео в Интернете. Мне важно, чтобы там, где живём я, соседи, друзья не было рекламы этого всего, особенно в публичных местах, где любой ребенок может увидеть.

На бой лучше всего выходить на двухколёсном железном коне и с банкой обычной краски, поделился депутат:

– Удобнее всего это делать тем, кто передвигается на велосипеде: увидел, поехал за краской да и закрасил. Понадобится обычная эмалевая краска, перчатки и валик. Баллончик не подойдёт: текст проглядывает и читается. А если объявление на граните и металле, тут подойдёт любой растворитель и тряпка. Я очень радуюсь когда происходит следующее: засёк рекламу, приехал к ней через какое-то время, а её уже ещё кто-то закрасил.

А вот "закрасить" сам сайт сложнее. Перейдя по ссылке из объявления, мы увидели, что все его пункты меню заблокированы Роскомнадзором, кроме главной страницы, а на ней подробная и, к сожалению, работающая инструкция, как скачать браузер, позволяющий обойти все запреты и заказать запрещённые вещества.