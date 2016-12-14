В Новокосино шестилетний ребёнок выжил, выпав с 16-го этажа.

– Днём мать мальчика пошла в аптеку, так как ребёнок заболел, – рассказывает Metro очевидец событий Марина. – Мальчик оделся и зачем-то полез в окно – может, посмотреть, идёт мама или нет. Мы увидели его, когда тот уже стоял на карнизе под окном на 16-м этаже. А затем он либо спрыгнул, либо споткнулся.

В момент падения ребёнка его мать возвращалась домой. Женщина ринулась в сторону своего сына, как и другие очевидцы, но поймать его не успели.

– Упав, мальчик лежал с закрытыми глазами, но находился в сознании, – говорит Марина. – Под него положили картонку. У соседа с первого этажа попросили одеяло и ждали "скорую". Наверное, он выжил благодаря тому, что падение смягчили ветки, которые он, видимо, зацепил – возле дома растёт небольшое дерево. Но точно утверждать не могу – никто из нас не видел точно момент приземления. Ребёнок упал возле подъезда, а мы бежали с обратной стороны.

Марина попросила, чтобы ребёнка никто не трогал.

– Неизвестно было, что именно у него сломано, – поясняет она. – Ноги точно были сломаны. Ребёнка положили на картонку и укрыли одеялами, чтобы ему не было холодно. Помощь прибыла на место примерно минут через семь.

Врачи Московского авиационного центра эвакуировали ребёнка в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.

– Да, мальчика шести лет транспортировали, он в тяжёлом состоянии, доставлен в реанимацию, – сообщила Metro пресс-секретарь авиационного центра Наталия Арнаут.