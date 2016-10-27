В Москве собираются разработать и распространить методичку о правилах поведения мигранта.

Как сообщается на портале госзакупок, стоимость этого проекта может составить до 7,3 миллиона рублей. Заказчиком выступает Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.

В требованиях к методичке указано, что один из разделов должен быть посвящён истории Москвы. Рабочее название: "Учим историю, шагая по Москве". К историческому материалу должны прилагаться портреты известных москвичей, "в честь которых названы проспекты, центральные улицы, возведены памятники, построены дома культуры или музеи". Кроме того, заказчик просит разработать "маршрут любознательного мигранта" и придумать загадки, касающиеся истории Москвы.

Ещё один раздел будет посвящён правовой информации, полезной для мигрантов. Туда будут включены: правоприменительная практика миграционного законодательства в Москве ("реальные истории"), рекомендации известных экспертов в области права; практические задания по решению задач, касающихся оформления документов и трудоустройства; рекомендации практикующих юристов по миграционному праву и законодательству РФ.

Наконец, из материалов методички мигрант сможет узнать, как общаться с органами власти, как оформлять патент в МФЦ, как работать легально (оплата налогов, заключение трудового договора и тд).

Рекомендации для мигрантов должны быть готовы до 27 декабря текущего года.

– Чем больше таких методичек и брошюр получат иностранные граждане, тем лучше, – рассказал Metro председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский. – Люди будут понимать, куда они приехали, что им делать. Безусловно, нужно сделать и на иностранных языках такие пособия. Но сейчас мигранты, поступающие в центр Сахарова, проходят языковые тесты, так что русский они должны знать.

По словам Юрия Викторовича, в первую очередь мигрантам необходимо сообщать правовую информацию:

– Они должны знать, когда необходимо продлевать патент, что нужно делать, если тебя задержали правоохранительные органы и так далее. Все легально работающие иностранцы, например, проходят в центре Сахарова дактилоскопию, их "пальцы" находятся в базе данных, даже это должно их сдерживать от совершения правонарушений. Они должны знать, что находятся в правовом поле и под надзором. Собственно говоря, и российским гражданам не мешало бы обновить багаж юридических знаний.

Московский подчеркнул, что у мигрантов должны быть элементарные знания о городе, в который они въезжают.

– Они должны знать хотя бы о Дмитрии Донском. Мигранты же приезжают работать к нам на длительный срок! Ещё можно рассказать о достопримечательностях городах, о музеях, местах, где можно отдохнуть.